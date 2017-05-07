Майк Браун: в начале матча понял, что Дюрант сыграет на очень высоком уровне

Исполняющий обязанности главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Майк Браун прокомментировал игру форварда Кевина Дюранта в третьем поединке серии второго раунда плей-офф с «Ютой Джаз» (102:91).

«Когда Дюрант начал реализовывать свои моменты в начале матча, я понял, что он сыграет на очень высоком уровне. Так и случилось», – приводит слова 47-летнего специалиста ESPN.

Дюрант провёл на площадке 39 минут, собрав коллекцию из 38 очков, 13 подборов, одной результативной передачи, одного перехвата и одного блок-шота.