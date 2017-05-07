Дюрант: НБА называют мягкой, потому что судьи дают неспортивные фолы за толчки

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант прокомментировал инцидент с центровым «Юты Джаз» Руди Гобером в концовке заключительной четверти третьего матча (102:91).

«Это просто баскетбол. Ты толкнул меня, я толкнул тебя. Вот и всё, продолжаем играть. Из-за этого НБА и называют мягкой. Потому что рефери дают неспортивные фолы за такие вещи. Не думаю, что Гобер был бы против, если бы мы просто продолжили играть», – приводит слова Дюранта ESPN.

Кевин провёл на площадке 39 минут, собрав коллекцию из 38 очков, 13 подборов, одной результативной передачи, одного перехвата и одного блок-шота.