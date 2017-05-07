Татум: решение ФИБА о головных уборах поможет популяризировать баскетбол

Заместитель комиссионера НБА Марк Татум прокомментировал решение ФИБА разрешить игрокам выступать в головных уборах.

«ФИБА показала свою позицию, единогласно проголосовав за это решение. ФИБА продемонстрировала прогрессивное видение ситуации, разработав правило, которое работает для всех. Решение организации поможет популяризировать баскетбол в мире», – приводит слова Татума AP News.

Напомним, что новые правила призваны помочь тем баскетболистам, для которых ношение головного убора является обязательным атрибутом их национальной или религиозной принадлежности.