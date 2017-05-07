Теодосич: не буду пытаться попасть в НБА любой ценой

Защитник ЦСКА Милош Теодосич рассказал о своих планах на будущее.

«СМИ каждый день отправляют меня в разные команды НБА. Я несколько раз говорил, что мой клуб – это ЦСКА. В первую очередь мне нужно обсуждать свои планы с руководством «армейцев», так как у меня есть действующий контракт. Я не буду пытаться попасть в НБА любой ценой. Сначала нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация в июне и будет ли предложение. Мой главный критерий – это баскетбол. Посмотрим, кто и что сможет предложить мне летом», – приводит слова Теодосича Novosti.rs.