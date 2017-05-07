Итудис: «Астана» обязательно навяжет нам борьбу

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своей команды во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против «Астаны» (94:74).

«Поздравляю команду с победой. Мы определённо сыграли лучше во многих компонентах по сравнению с первым матчем. Теперь ведём в серии 2-0 и готовимся сыграть против «Астаны» в гостях, где соперник обязательно навяжет нам борьбу», — приводит слова Итудиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Третий матч четвертьфинальной серии состоится 10 мая.