Стали известны соперники России на групповом этапе отбора ЧМ-2019

Сегодня, 7 мая, в Чуанчжоу (Китай) состоялась жеребьёвка группового этапа европейской квалификации чемпионата мира по баскетболу 2019 года, который пройдёт с 31 августа по 15 сентября в Китае.

Мужская сборная России была определена в группу E, в которой сыграет со сборными Бельгии и Франции. Четвёртый соперник россиян определится позднее.

На прошлом чемпионате мира в 2014 году в финале сборная США разгромила сборную Сербии со счётом 129:92. Сборная России не сумела пробиться на турнир, заняв на групповом этапе отборочного ЧЕ-2013 последнее место в группе.