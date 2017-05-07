Джексон: серию с «Астаной» хотим закончить в трёх матчах

Защитник московского ЦСКА Аарон Джексон прокомментировал победу своей команды во втором поединке четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против «Астаны» (94:74).

«Мы серьёзно относимся к «Астане» и хотим закончить эту серию в трёх матчах, чтобы получить дополнительное время для подготовки к «Олимпиакосу». Завершить серию в трёх матчах, не выпадать из ритма и оставаться здоровыми – вот наши цели на ближайшее будущее.

Мы пока ещё не говорили о «Финале четырёх», потому что сейчас полностью сфокусированы на этой серии. Я бы соврал, если бы сказал, что сам не думаю об этом. На самом деле, я просто не могу дождаться этих матчей. Хотелось бы испытать те же эмоции, что были в прошлом году после победы в Берлине», — передаёт слова Джексона корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Планидин.