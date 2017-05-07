Рочести: второй матч с УНИКСом вышел очень тяжёлым

Защитник ПБК «Локомотив-Кубань» Тэйлор Рочести прокомментировал победу своей команды над УНИКСом (92:76) во втором матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ.

«Очень тяжёлая игра, обе команды хотели победить. Но нам победа была более необходима, чтобы сравнять счёт в серии. Мы нашли ответ на Колома, и, даже несмотря на то, что играли без Джонса и Дженнинга, каждый сыграл за себя и за того парня. В оставшихся матчах постараемся показать такой же баскетбол», — приводит слова Рочести официальный сайт краснодарской команды.

Счёт в серии после двух матчей 1-1.