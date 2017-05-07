Пашутин: ожидали, что второй матч с «Локо» будет похож на драку

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива-Кубань» (76:92) во втором матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ. Счёт в серии: 1-1.

«Ожидали, что сегодня будет тяжелейшая игра, похожая на драку. Много было стычек, но это и понятно, ведь это плей-офф. Мне нравится, когда у игроков такие эмоции присутствуют. Мягко начали, дали Рочести забить 17 очков в первой половине, отдали преимущество. Не были готовы ментально. Чемпионская ментальность — это именно способность после первой победы выходить на вторую и биться так же. С таким клубом, как «Локо», недостаточно выиграть одну игру и почивать на лаврах. Соперник победил заслуженно», — приводит слова Пашутина официальный сайт Единой лиги ВТБ.