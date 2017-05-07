Споэльстра и Д'Aнтони — лучшие тренеры сезона по версии ассоциации тренеров НБА

Наставники Эрик Споэльстра («Майами Хит») и Майк Д'Aнтони («Хьюстон Рокетс») признаны лучшими тренерами НБА сезона-2016/17 по версии Ассоциации тренеров лиги, информирует ESPN.

Подопечные Споэльстры после первой половины регулярного сезона, в которой одержали 11 побед при 30 поражениях, во второй части смогли радикально изменить своё положение, выиграв 30 матчей при 11 поражениях. Лишь по дополнительным показателям «Майами» остался за бортом плей-офф НБА.

Что касается «Хьюстона», то команда Д'Aнтони завершила регулярный сезон на третьем месте Западной конференции с соотношением выигранных и проигранных матчей 55-27.