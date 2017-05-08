«Вашингтон» разгромил «Бостон» — "+19" и сравнял счёт в серии

«Вашингтон Уизардс» уверенно обыграл «Бостон Селтикс» в четвёртом матче полуфинальной серии Восточной конференции НБА. Встреча состоялась в «Веризон-центре» в Вашингтоне и завершилась со счётом 121:102 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе «Вашингтона» стан Брэдли Бил, набравший 29 очков. Джон Уолл оформил дабл-дабл из 27 очков и 12 передач, Маркиф Моррис — из 16 очков и 10 подборов. За «Бостон» 19 очков набрал Айзея Томас, ещё 16 - Терри Розир.

Счёт в серии стал ничейным — 2-2. Пятый матч противостояния будет сыгран на площадке «Бостона» 11 мая.