Воронов: второй матч с УНИКСом был последним шансом для «Локомотива»

Защитник УНИКСа Евгений Воронов подвёл итоги второго матча четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Встреча состоялась в Краснодаре и завершилась со счётом 92:76 в пользу хозяев (счёт в серии — 1-1).

«Сегодня было очень жарко на площадке. Но это плей-офф, никто не хочет уступать. И судьи позволяли достаточно большой уровень контакта. Наверное, мы где-то перестарались. Так и в первой игре было достаточно много жёстких контактов, но в плей-офф совершенно другой баскетбол по сравнению с регулярным чемпионатом. В плей-офф всегда играют жёстко, иногда даже грубо. И учтите, что сегодня у „Локомотива“ был последний шанс: если бы они уступили и во второй игре, для них было бы проблематично ехать в Казань со счетом 0-2.

Мы сегодня не справились, в первую очередь, с защитой. Ведь в первой игре мы забили примерно столько же. И в Казани мы должны быть готовы к такому жёсткому, физическому баскетболу. Мы должны сыграть намного лучше в защите, нежели сегодня", — приводит слова Воронова официальный сайт казанцев.