Кириленко: доволен соперниками сборной России по квалификации Кубка мира-2019

Президент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал результаты жеребьёвки квалификации Кубка мира-2019.

«Мне было очень приятно опять окунуться в атмосферу большого баскетбольного праздника, пообщаться с великими игроками, с которыми раньше встречался на площадке. И я очень надеюсь, что через четыре года жеребьёвка следующего Кубка мира пройдёт в нашей стране.

Что касается соперников, то я удовлетворён. Сборная Франции – одна из ведущих команд мира. И это здорово, что в России смогут увидеть вживую в официальном матче сильных французских игроков. С бельгийцами мы сможем познакомиться на ближайшем чемпионате Европы – эта сборная попала в одну группу с нашей командой. Ещё одного соперника узнаем позже, по результатам квалификации, но в любом случае сборная России должна выходить в следующий раунд, куда попадут по 3 лучшие команды из каждой группы», – приводит слова Кириленко «Р-Спорт».