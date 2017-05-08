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Эффектная передача Уолла и сокрушительный данк Хардена – в топ-5 дня в НБА

8 мая 2017, понедельник. 11:18. Баскетбол

НБА представила ролик, посвящённый лучшим моментам матчей минувшего игрового дня второго раунда плей-офф. В их число вошли сокрушительные данки защитника «Вашингтон Уизардс» Брэдли Била, защитников «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена и Лу Уильямса, а также эффектные передачи разыгрывающего «Вашингтона» Джона Уолла на центрового Марчина Гортата.

Видео доступно на официальном канале лиги на сервисе YouTube.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Вашингтон Уизардс Хьюстон Рокетс Брэдли Бил Джеймс Харден Джон Уолл Лу Уильямс Марчин Гортат Видео
Новости. Баскетбол
8 мая 2017, понедельник
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09:38 Кириленко: надеюсь, жеребьёвка следующего Кубка мира пройдёт в России
07:20 Банич: УНИКС был не готов к игре с «Локомотивом» с психологической точки зрения
07:00 Воронов: второй матч с УНИКСом был последним шансом для «Локомотива»
06:26 «Сан-Антонио» разгромно проиграл «Хьюстону», счёт в серии — 2-2
03:58 «Вашингтон» разгромил «Бостон» — "+19" и сравнял счёт в серии
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21:38 «Твиттер» Кристапса Порзингиса был взломан
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19:47 «Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС и сравнял счёт в серии
19:35 Воронцевич: сборная России вселяет страх в своих соперников
19:18 Кириленко: Россия должна выходить в следующий раунд в квалификации ЧМ-2019
18:14 Центровой «Локомотива-Кубань» Кевин Джонс — MVP апреля в Единой лиге ВТБ
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17:09 Джексон: серию с «Астаной» хотим закончить в трёх матчах
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16:34 ЦСКА разгромил «Астану» и повёл в серии 2-0
15:58 Милош Теодосич подтвердил, что женится на сербской актрисе Елизавете Орашанин
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10:54 Аллей-уп Дрэймонда Грина на Андре Игуодалу – в топ-5 дня в НБА
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