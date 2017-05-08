Эффектная передача Уолла и сокрушительный данк Хардена – в топ-5 дня в НБА

НБА представила ролик, посвящённый лучшим моментам матчей минувшего игрового дня второго раунда плей-офф. В их число вошли сокрушительные данки защитника «Вашингтон Уизардс» Брэдли Била, защитников «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена и Лу Уильямса, а также эффектные передачи разыгрывающего «Вашингтона» Джона Уолла на центрового Марчина Гортата.

Видео доступно на официальном канале лиги на сервисе YouTube.

Администрация проекта «Чемпионат» не несёт ответственности за содержание видео, взятого из сервисов обмена, показа и трансляции видео. Указанные файлы не размещаются на сайте «Чемпионат» и могут быть найдены в свободном доступе на других интернет-сайтах. Мы не гарантируем качества трансляции и не несём ответственности за действия пользователей на предлагаемых сайтах. Использование данных файлов производится на собственный риск посетителей. Авторские права на использование данного видео в Интернете принадлежат пользователям или владельцам сайтов сервисов обмена, показа и трансляций видео в соответствии с пользовательским соглашением.