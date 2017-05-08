Джинобили: следующий матч будет для нас как седьмой

Защитник «Сан-Антонио Спёрс» Ману Джинобили после поражения от «Хьюстон Рокетс» (104:125) в четвёртой игре серии второго раунда плей-офф поделился ожиданиями от предстоящей встречи.

«Пятый матч будет для нас как седьмой. Сегодня у нас была отличная возможность победить и вернуться в Сан-Антонио, выигрывая со счётом 3-1. Теперь у каждой команды есть по две победы. В следующем поединке каждое владение будет важным. Нам нужно создавать больше возможностей для открытых бросков из-за дуги. Мы должны лучше играть 1 на 1», – приводит слова Джинобили ESPN.

Ману провёл на площадке 16 минут, набрал 9 очков, отдал 2 результативные передачи и собрал 1 подбор.