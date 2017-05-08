Нене повредил паховые мышцы

Форвард «Хьюстон Рокетс» Нене Илариу получил повреждение паховых мышц в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф с «Сан-Антонио Спёрс» (125:104).

34-летний баскетболист успел провести на паркете 1 минуту и 43 секунды. Нене отправился в больницу, чтобы сделать МРТ-обследование. На данный момент его участие в пятом поединке серии, который состоится на домашнем паркете «Спёрс», находится под вопросом.

В нынешнем плей-офф Нене проводит на площадке по 17,9 минуты, набирая по 10,0 очка и собирая по 4,7 подбора в среднем за игру.