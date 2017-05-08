«Майами» не заинтересован в Кармело Энтони

По информации RealGM, руководство «Майами Хит» не планирует бороться за форварда «Нью-Йорк Никс» Кармело Энтони в предстоящее межсезонье.

Сообщается, что «Майами» сосредоточит усилия на подписании свободных агентов.

Напомним, что президент «Нью-Йорка» Фил Джексон ранее заявил, что Энтони будет лучше, если он покинет команду летом.

В минувшем сезоне 32-летний форвард проводил на паркете по 34,3 минуты, собирая коллекцию из 22,4 очка, 5,9 подбора, 2,9 передачи, 0,8 перехвата и 0,4 блок-шота в среднем за игру.