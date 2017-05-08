Маркиф Моррис: «Вашингтон» способен совершать большие рывки в каждой игре

Форвард «Вашингтон Уизардс» Маркиф Моррис поделился мнением о рывке 26-0, который его команда совершила в третьей четверти 4-го матча серии плей-офф с «Бостон Селтикс» (121:102).

«Мы можем совершать такие рывки в каждой игре. Продолжать давить на соперника, пытаться довести рывок до 50 очков. Мне кажется, именно такой настрой был у каждого из нас», – приводит слова 27-летнего форварда ESPN.

Моррис провёл на площадке 35 минут, собрав коллекцию из 16 очков, 10 подборов, 5 результативных передач и 3 перехватов.