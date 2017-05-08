Итудис: хотим показать всей Европе, что ЦСКА ещё голоден до побед

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис дал комментарий к предстоящему «Финалу четырёх» Евролиги, который состоится в Стамбуле. 19 мая «армейцам» предстоит сыграть в полуфинальном матче с «Олимпиакосом».

«Я хотел бы поздравить своих игроков с очередным «Финалом четырёх». Это уже четвёртый, с тех пор как я здесь. Какие чувства мы испытаем? Я бы сказал, это комбинация между желанием, страстью, знанием и опытом прошлых лет. Как я уже говорил, важно, чтобы присутствовала химия, желание и правильный настрой. У нас всё это есть, поэтому мы и оказались среди этих команд. И мы попытаемся показать нашим болельщикам и всей Европе, что мы всё ещё голодны до побед.

Если ты хочешь стать чемпионом, ты должен побеждать лучших. Все они заслужили место в Стамбуле. Все четыре команды были стабильны по ходу сезона. Моя теория о полуфинале: у всех 25% на победу. ЦСКА – организация, созданная для плей-офф. В этом году у нас отличная система, и мы получили бесценный опыт. Мы будем играть против очень хороших команд, которые показывают отличный баскетбол», — передаёт слова Итудиса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Планидин.