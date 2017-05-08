Теодосич: когда играешь в ЦСКА, счастье «Финала четырёх» Евролиги теряется

Разыгрывающий ЦСКА Милош Теодосич признался, что выступление за «армейцев» повышает давление на игроков из-за высоких ожиданий.

«Когда ты играешь в ЦСКА, то чувство радости и счастья выхода в „Финал четырёх“ теряется. Это становится чем-то привычным, хотя даётся так же сложно. И при этом ты чувствуешь определённое давление от того, что все ждут от команды исключительно победы. Но мы готовы к тому, чтобы защитить титул.

Уровень команд в этом сезоне выровнялся. Шансы у всех равные", — приводит слова Теодосича ТАСС.