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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Теодосич: когда играешь в ЦСКА, счастье «Финала четырёх» Евролиги теряется

8 мая 2017, понедельник. 17:11. Баскетбол

Разыгрывающий ЦСКА Милош Теодосич признался, что выступление за «армейцев» повышает давление на игроков из-за высоких ожиданий.

«Когда ты играешь в ЦСКА, то чувство радости и счастья выхода в „Финал четырёх“ теряется. Это становится чем-то привычным, хотя даётся так же сложно. И при этом ты чувствуешь определённое давление от того, что все ждут от команды исключительно победы. Но мы готовы к тому, чтобы защитить титул.

Уровень команд в этом сезоне выровнялся. Шансы у всех равные", — приводит слова Теодосича ТАСС.

Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
Теги
ПБК ЦСКА Милош Теодосич
Новости. Баскетбол
8 мая 2017, понедельник
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