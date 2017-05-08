Теодосич: надеюсь, нас запомнят как одну из лучших команд в истории ЦСКА

Разыгрывающий ЦСКА Милош Теодосич не смог точно ответить, является ли нынешний состав клуба лучшим в его истории. Тем не менее серб надеется, что вторая подряд победа в Евролиге сделает его таким в глазах болельщиков.

«Не могу дать однозначного ответа. За ЦСКА выступало огромное количество великолепных игроков, поэтому ничего не могу сказать по этому поводу.

Если нам удастся выиграть (Евролигу. — Прим. «Чемпионата») второй раз подряд, то да, надеюсь, люди запомнят нас как одну из лучших команд в истории клуба", — заявил Теодосич в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Планидину.

Полностью интервью читайте на «Чемпионате» вечером 8 мая.