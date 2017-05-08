Центровой «Хьюстона» Нене выбыл из строя до конца плей-офф

Центровой «Хьюстон Рокетс» Нене Илариу выбыл из строя до конца плей-офф. Обследование установило у бразильца разрыв приводящей мышцы бедра. Сейчас доктора клуба выбирают тип лечения для центрового, сообщает официальный сайт «Хьюстона».

34-летний Нене получил травму в четвёртом матче серии с «Сан-Антонио Спёрс». Он успел провести на площадке менее двух минут, после чего был отправлен в больницу.

В нынешнем плей-офф Нене проводит на площадке по 17,9 минуты, набирая по 10,0 очка и собирая по 4,7 подбора в среднем за игру.