Теодосич: не сравниваю себя ни с кем ни в Европе, ни в НБА

Разыгрывающий ЦСКА Милош Теодосич заверил, что, хоть ему и лестно слышать, как его называют лучшим игроком в Европе, он не сравнивает себя с другими баскетболистами.

«Конечно, подобное приятно слышать, но я особо не думаю об этом. Я ни с кем себя не сравниваю – ни здесь, в Европе, ни в НБА. Просто стараюсь показать свой максимум», — заявил Теодосич.

Также серб рассказал, с кем из соотечественников, выступающих в НБА, общается.

«С Неманьей Бьелицей – очень давно дружим с ним. Вот буквально вчера созванивались. С Йокичем? Нет, я потерял его номер ещё в декабре (улыбается). Но я счастлив за него – он великолепно играет. Уверен, что в следующем сезоне Йокич станет только лучше», — рассказал Теодосич в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Планидину.

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