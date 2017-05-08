Гэй не будет продлевать контракт с «Сакраменто» и станет свободным агентом

Лёгкий форвард «Сакраменто Кингз» Руди Гэй не намерен использовать контрактную опцию и продлевать контракт с клубом грядущим летом. Таким образом, Гэй станет неограниченно свободным агентом, сообщает ESPN со ссылкой на агента баскетболиста.

Ещё по ходу сезона он выражал желание покинуть «Сакраменто», но травма ахиллова сухожилия сорвала его планы. Сейчас форвард восстанавливается с опережением графика и должен быть готов вернуться на площадку в середине июня.

По опции в контракте с «Сакраменто» Гэй мог бы получить $ 14,2 млн за следующий сезон.