Скола: не думаю, что завершу карьеру в этом году

Мощный форвард Луис Скола заявил, что не намерен завершать карьеру, но в Европе готов играть только за «Басконию». Ранее Скола говорил, что, скорее всего, покинет НБА.

«Мне было бы очень тяжело играть в Европе за какую-то команду, кроме „Басконии“. Я так связан с людьми оттуда, что готов играть только за „Басконию“.

Играть в Аргентине? Меня не слишком увлекает такой вариант. Лига не слишком привлекательна, и я думаю о чём-то другом. Не думаю, что завершу карьеру в этом году, но мне осталось недолго — мне 37 лет», — приводит слова Сколы Basquet Argentina.