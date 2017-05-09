«Портленд» обновил логотип

«Портленд Трэйл Блэйзерс» официально представил свой новый логотип, который был разработан с помощью болельщиков команды.

Клуб постарался сделать дизайн более современным, при этом сохранив основные черты старой эмблемы. Края логотипа стали более гладкими, а красный и белый цвета поменялись местами.

«Портленд» был основан в 1970 году. Команда трижды выходила в финал НБА, а в 1977 году стала победителем лиги. В текущем сезоне «Трэйл Блэйзерс» вышли в 1/4 финала Западной конференции, но проиграли в четырёх матчах «Голден Стэйт Уорриорз».