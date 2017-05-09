«Голден Стэйт» прошёл «Юта Джаз», победив в 4-й игре, Грин оформил трипл-дабл

«Голден Стэйт Уорриорз» на выезде обыграл «Юта Джаз» со счётом 121:95 в четвётом матче полуфинала Западной конференции. «Уорриорз» одержали победу в серии со счётом 4-0.

Гости уже к исходу первой четверти вели с преимуществом в 22 очка, и хотя в третьем периоде «Юте» удалось сократить отставание до 5 очков, к концу матча «Уорриорз» вновь серьёзно оторвались в счёте.

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин оформил трипл-дабл — 17 очков, 10 подборов, 11 передач. На счету Стивена Карри — 30 очков, 5 подборов и 7 передач. У «Юты» 25 очков набрал Гордон Хэйуорд, а Руди Гоберт оформил дабл-дабл (12 очков, 13 подборов).

В финале Западной конференции «Уорриорз» сыграет с победителем пары «Хьюстон Рокетс» — «Сан-Антонио Спёрс». В той серии счёт равный — 2-2.