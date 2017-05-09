Др. Грин: думал, что соперники «Кливленда» будут сражаться усерднее

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассказал, что рассчитывал увидеть более качественную игру от соперников «Кливленд Кавальерс» в первом и втором раундах плей-офф.

«Я думал, что они будут усерднее сражаться. Только что смотрел матч «Хьюстон» – «Сан-Антонио». Мне нравится смотреть хороший баскетбол. Когда смотришь матчи «Кливленда», видишь хороший баскетбол только от одной команды. Это слабовато.

Необязательно, чтобы команды не имели большого преимущества. Мне нравится смотреть, как команды демонстрируют хороший баскетбол. В матчах с «Кавальерс» другая команда не показывает этого», – приводит слова Грина ESPN.