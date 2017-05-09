Кайл Лоури: моя главная цель – чемпионский перстень

Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури рассказал о планах на будущее.

«Я выйду на рынок свободных агентов, но дальше пока не заглядывал. Мы проиграли вчера. Сначала мне нужно восстановиться после травмы. Моя главная цель – чемпионский перстень. Хочу, чтобы моя семья была счастлива. Это всё, о чём я думаю сейчас», – приводит слова Лоури ESPN.

Напомним, что в контракте разыгрывающего с «Рэпторс» есть опция, позволяющая ему стать свободным агентом предстоящим летом.

В восьми матчах нынешнего розыгрыша плей-офф Кайл проводил на паркете в среднем по 37,5 минуты, собирая коллекцию из 15,8 очка, 5,9 передачи, 3,1 подбора и 1,5 перехвата.