В новой рекламе Уэстбрук называет Оклахома-Сити домом

В новой рекламе американского производителя чемоданов и сумок для путешествий разыгрывающий Расселл Уэстбрук называет Оклахома-Сити домом.

Напомним, что в предстоящее межсезонье руководство «Оклахома-Сити Тандер» может предложить Уэстбруку новый многолетний контракт на $ 217 млн, что является рекордной зарплатой для игрока в истории НБА.

В настоящее время рекордным считается контракт баскетболиста «Мемфис Гриззлиз» Майка Конли на $ 152,6 млн.

В нынешнем розыгрыше плей-офф Уэстбрук принял участие в пяти матчах. Расселл проводил на паркете по 38,8 минуты, собирая коллекцию из 37,4 очка, 11,6 подбора, 10,8 передачи и 2,4 перехвата в среднем за игру.