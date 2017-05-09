Дюрант: Дрэймонд Грин – лучший игрок НБА оборонительного плана

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант после четвёртой победы в серии второго раунда плей-офф с «Юта Джаз» (121:95) отметил игру Дрэймонда Грина в обороне.

«За «Голден Стэйт» выступает лучший игрок НБА оборонительного плана. Против Грина действительно очень сложно играть. Даже центровым сложно против него. Он легко переключается между игроками во время пик-н-роллов. С Дрэймонда начинается наша интенсивность в защите», – приводит слова Дюранта ESPN.

В четвёртом матче с «Ютой» Грин оформил трипл-дабл, набрав 17 очков (5 из 11 с игры), отдав 11 результативных передач и собрав 10 подборов.