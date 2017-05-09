Байрон Скотт: в «Лейкерс» мне было труднее, чем Лю в «Кливленде»

Бывший главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Байрон Скотт не согласился с наставником «Кливленд Кавальерс» Тайроном Лю, который ранее заявил, что у него самая трудная работа в НБА.

«Самая трудная работа у меня была в Лос-Анджелесе, когда великий Коби Брайант завершал карьеру. Руководство тогда набирало в команду прогрессирующих молодых игроков, но все в Лос-Анджелесе всё равно хотят видеть победы и плей-офф.

Я бы с большим удовольствием поработал с Леброном Джеймсом, Кайри Ирвингом и Кевином Лавом. Но понимаю, о чём говорил Тайрон. Ему нужно разделять минуты, делать так, чтобы игроки жертвовали собственными интересами ради команды», – приводит слова Скотта NBC Sports.