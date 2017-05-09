Снайдер: мне бы хотелось, чтобы «Юта» лучше начала матч с «Голден Стэйт»

Главный тренер «Юта Джаз» Куин Снайдер прокомментировал поражение в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф с «Голден Стэйт Уорриорз» (95:121).

«Мне бы хотелось, чтобы мы лучше начали этот матч. Но что произошло, то произошло. Нас разгромили», – приводит слова 50-летнего специалиста ESPN.

Отметим, что «Голден Стэйт» выиграл стартовую четверть со счётом 39:17.

Напомним, что «Джаз» всухую уступил «Уорриорз» в серии (0-4). Для калифорнийского клуба выход в финал Западной конференции стал третьим подряд.