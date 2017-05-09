Иванович: дам отдохнуть игрокам несколько дней перед серией с «Зенитом»

Главный тренер «Химок» Душко Иванович прокомментирвоал выход своей команды в полуфинал Единой лиги ВТБ. 9 мая подопечные Ивановича одержали третью победу в четвертьфинальной серии с «Енисеем» (89:68).

«Важно, что мы добились победы в серии в трёх матчах. Мы начали сегодняшнюю встречу внимательно и сконцентрированно. Да, было немало потерь, но в целом все 40 минут мы провели серьёзно. У нас теперь будет много времени перед полуфинальными играм. Думаю, для начала мы дадим команде несколько дней выходных, после чего начнём готовиться к «Зениту» и постараемся за этот период провести контрольные игры. Мы готовимся к непростой серии, в первую очередь мы должны верить в себя», — цитирует Ивановича официальный сайт «Химок».