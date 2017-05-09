Окулов: «Енисей» боролся до конца

Главный тренер красноярского «Енисея» Олег Окулов прокомментировал поражение своей команды в третьем матче серии плей-офф Единой лиги ВТБ против «Химок» (68:89), которое заставило сибиряков завершить сезон.

«Мы за несколько игр до конца регулярного чемпионата заняли шестое место. Это очень хороший результат. Пять команд, которые заняли места выше нас, — это команды очень мощные, и для того, чтобы преодолеть одну из них в плей-офф, нам нужно было совершить подвиг.

В первой игре серии мы были к этому близки, однако нам помешали травмы игроков. Нескольких баскетболистов нам не хватило для большей глубины «скамейки», и это повлияло на нашу ротацию. Когда Фрэнк Элегар получил травму в первой игре, нам стало ещё тяжелее. То игровое время и силы, и эмоции, которые затрачивали наши игроки стартовой пятёрки, переросли в большую усталость. Однако наши лидеры продолжали бороться до конца. Когда 30-летний мужчина на скамейке серьёзно расстраивается — это показатель нашего отношения к делу", — приводит слова Окулова официальный сайт Единой лиги ВТБ.