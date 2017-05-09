Итудис: удачу нужно заслужить

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился некоторыми секретами того, как стать успешным тренером. По словам грека, без стремления, желания и страсти этим делом можно и не заниматься.

«Нужно любить то, что ты делаешь. Просыпаться рано утром. Кстати, я не любитель поспать – 5-6 часов вполне достаточно. Постоянно смотреть баскетбол, анализировать каждую игру, находить новые ответы, регулярно работать над собой. Каждая тренировка для меня – вызов. Всегда стараешься добавить что-то новое, чтобы стать ещё лучше. Стремление, желание и страсть. Если у тебя этого нет, лучше даже не начинать этим заниматься.

У меня эта страсть по-прежнему есть. И мне приятно получать её плоды в виде побед и трофеев. К счастью, у нас отличная команда, и уже на второй год моего пребывания здесь мы выиграли Евролигу. Поверьте, есть множество отличных тренеров, которым уже по 60 и 65 лет, но они ни разу не выигрывали Евролигу. Но это совсем не означает, что они плохие специалисты или неудачники. Это моё видение.

Я также отношусь к разговорам об удаче. Когда Виктор добавил тот уже известный каждому мяч – это не удача. Он оказался именно в том месте и при тех обстоятельствах не случайно. Нет, конечно, удача в нашем спорте присутствует, но её ещё нужно заслужить", — рассказал Итудис в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Планидину.