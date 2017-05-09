Беверли сыграет в пятом матче серии против «Сан-Антонио»

Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Патрик Беверли примет участие в пятом поединке полуфинальной серии плей-офф против «Сан-Антонио Спёрс», об этом на своей странице в «Твиттер» сообщил инсайдер Тим Макмахон.

Участие баскетболиста в матче было под вопросом в связи со смертью его дедушки перед предыдущей игрой, тем не менее Беверли успел вернуться с похорон в Чикаго и готов помочь своей команде.

Пятый матч серии состоится 10 мая, начало поединка в 03.00 по московскому времени. После четырёх встреч счёт в противостоянии равный — 2:2.