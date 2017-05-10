А. Томас: это шутка какая-то, что Грин назвал Олиника грязным игроком

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Айзея Томас возмутился словами форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина и посоветовал тому посмотреть на себя в зеркало. Ранее Грин назвал партнёра Томаса по команде Келли Олиника грязным игроком.

«Не понимаю, как Грин может называть кого-то грязным игроком. Но он это сделал. Это шутка какая-то, что он сказал это. Олиник даже близко не является грязным игроком. Было пару эпизодов, когда он оказался не в то время и не в том месте. Но в баскетболе всякое случается, особенно в жёсткой игре плей-офф. Келли точно не грязный игрок», – приводит слова Томаса The Score.