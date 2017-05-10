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Трипл-дабл Хардена не спас «Хьюстон» от поражения в 5-м матче с «Сан-Антонио»

10 мая 2017, среда. 05:54. Баскетбол

«Сан-Антонио Спёрс» переиграл «Хьюстон Рокетс» в пятом матче полуфинальной серии Западной конференции НБА. Встреча состоялась в «Эйти-энд-Ти-центре» в Сан-Антонио и завершилась в овертайме со счётом 110:107 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе «Сан-Антонио» стал Кавай Леонард, набравший 22 очка и сделавший 15 подборов. В активе Патрика Миллза 20 очков, Ламаркус Олдридж оформил дабл-дабл из 18 очков и 14 подборов. У «Хьюстона» трипл-дабл оформил Джеймс Харден — 33 очка, 10 подборов и 10 передач. Ещё 20 очков набрал Патрик Беверли, 19 — Райан Андерсон.

Счёт в серии стал 3-2 в пользу «Спёрс».

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 5-й матч
10 мая 2017, среда. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
110 : 107 ОТ (32:29, 26:31, 28:25, 15:16, 9:6)
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Сан-Антонио Спёрс: Леонард - 22, Миллз - 20, Олдридж - 18, Грин - 16, Симмонс - 12, Джинобили - 12, Ли - 6, Пау Газоль - 4, Энтони, Бертанс, Форбс, Дедмон, Мюррей, Паркер, Андерсон
Хьюстон Рокетс: Харден - 33, Беверли - 20, Андерсон - 19, Гордон - 11, Ариза - 9, Капела - 9, Л. Уильямс - 6, Онуаку, Вилтджер, Илариу, Айзея, Харрелл, Деккер, Т. Уильямс, Браун
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сан-Антонио Спёрс Хьюстон Рокетс Джеймс Харден
Новости. Баскетбол
10 мая 2017, среда
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