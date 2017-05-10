Кавай Леонард получил травму голеностопа в матче с «Хьюстоном»

Лёгкий форвард «Сан-Антонио Спёрс» Кавай Леонард получил травму голеностопа левой ноги в пятом матче серии второго раунда плей-офф НБА с «Хьюстон Рокетс», сообщает ESPN. В третьей четверти он наступил на ногу защитника соперника Джеймса Хардена и упал. После этого Леонард был вынужден уйти на скамейку. Он вернулся на площадку, но действовал неэффективно, почти не играл в четвёртом периоде, а в овертайме на паркет не выходил вообще.

Встреча закончилась победой «Сан-Антонио» в дополнительное время со счётом 110:107, после которой он ведёт в серии 3-2. Форвард набрал 22 очка, совершил 15 подборов, отдал 4 передачи и поставил 2 блок-шота.