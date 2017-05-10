Г. Попович: К. Леонард не хотел уходить с площадки, хотя прыгал на одной ноге

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович сообщил, что лёгкий форвард его команды Кавай Леонард в пятом матче серии второго раунда плей-офф не хотел уходить с площадки, несмотря на травму голеностопа.

«У Леонарда были серьёзные проблемы. Пару раз он был вынужден атаковать, прыгая на одной ноге. Но при этом Кавай не хотел уходить с площадки. Мы дали ему немного поиграть, чтобы оценить его состояние. Но было очевидно, что он не может действовать в полную силу. Думаю, остальные баскетболисты хорошо справились без него», – цитирует Поповича ESPN.

Встреча закончилась победой «Сан-Антонио» в овертайме со счётом 110:107, после которой он ведёт в серии 3-2.