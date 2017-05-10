Джинобили не дал Хардену перевести матч во второй овертайм, накрыв его сзади

НБА представила ролик, посвящённый ключевому блок-шоту атакующего защитника «Сан-Антонио Спёрс» Ману Джинобили в пятом матче серии второго раунда с «Хьюстон Рокетс». На последних секундах овертайма при счёте 110:107 в пользу «Спёрс» Джинобили сзади чисто накрыл попытку трёхочкового броска защитника соперника Джеймса Хардена, после чего время поединка истекло.

Встреча закончилась победой «Сан-Антонио» в овертайме со счётом 110:107, после которой он ведёт в серии 3-2.

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