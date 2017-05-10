Кавай Леонард: я сыграю в шестом матче с «Хьюстоном»

Лёгкий форвард «Сан-Антонио Спёрс» Кавай Леонард уверен, что травма голеностопа не помешает ему выйти на площадку в шестом матче серии второго раунда плей-офф НБА с «Хьюстон Рокетс».

«Я сыграю в шестом матче с «Хьюстоном». Был разочарован тем, что не смог помочь команде в концовке пятого поединка, хотя хотел выйти на паркет. Но мне было приятно смотреть, как партнёры действовали на максимуме возможностей и добыли победу», – цитирует Леонарда ESPN.

Встреча закончилась победой «Сан-Антонио» в овертайме со счётом 110:107, после которой он ведёт в серии 3-2.