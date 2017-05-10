Кендрик Перкинс: Кевин Дюрант и Расселл Уэстбрук возобновили общение

Бывший центровой Кендрик Перкинс рассказал, что отношения между разыгрывающим «Оклахома-Сити Тандер» Расселлом Уэстбруком и лёгким форвардом «Голден Стэйт Уорриорз» Кевином Дюрантом, испорченные после ухода последнего из «Оклахома-Сити» в прошлом межсезонье, начинают налаживаться.

«В тот день, когда Уэстбрук побил рекорд Оскара Робертсона, я написал Дюранту смс. На следующий день от ответил мне: «Мы с Расселлом приятно побеседовали». СМИ вообще ничего не знали об этом. Но сейчас я хочу, чтобы стало известно, что Кевин и Расселл возобновили общение и их разногласия остались в прошлом», – цитирует Перкинса ESPN.