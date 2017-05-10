Харден оформил второй трипл-дабл в плей-офф за карьеру

НБА представила ролик, посвящённый трипл-даблу защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена в пятом матче серии второго раунда плей-офф с «Сан-Антонио Спёрс». Набрав 33 очка, совершив 10 подборов и отдав 10 передач, он оформил второй трипл-дабл в плей-офф за карьеру. Первый состоялся в поединке с «Лос-Анджелес Клипперс» в сезоне-2014/15.

Встреча закончилась выездным поражением «Хьюстона» в овертайме со счётом 107:110, после которого он уступает в серии 2-3.

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