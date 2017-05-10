Защитник «Реала» Лука Дончич – обладатель приза восходящей звезде Евролиги

Словенский защитник «Реала» Лука Дончич назван обладателем приза восходящей звезде Евролиги в сезоне-2016/17, сообщает официальный сайт турнира. Эта награда ежегодно вручается лучшему игроку Евролиги, который на момент начала турнира был не старше 22 лет. 19-летний Дончич единогласно победил в опросе тренеров команд, участвовавших в сезоне. Второе место занял 20-летний хорватский центровой «Дарушшафаки» Анте Жижич. Третье разделили 22-летний сербский атакующий защитник «Црвены Звезды» Марко Гудурич и 22-летний испанский центровой «Басконии» Илимане Диоп.

В нынешнем сезоне Дончич набирал по 8,1 очка, совершал по 4,5 подбора и отдавал по 4,3 передачи за 20 минут в среднем за игру.