Родионов: Миннерат и Хантер покинут «Автодор», Адамс и Фрэйзер – останутся

Президент «Автодора» Владимир Родионов рассказал, какие легионеры останутся в команде.

«У «Автодора» не хватит финансовых возможностей, чтобы удержать Ника Миннерата. Его зарплата вырастет минимум в три раза по сравнению с тем, что он получал в Саратове. Скорее всего, американский форвард будет выступать в клубе Евролиги. Сохранить Винса Хантера также проблематично. Из легионеров играть за «Автодор» точно продолжат Джош Адамс и Брэнден Фрэйзер. Последний находился под большим вопросом, но в итоге мы решили оставить Брэндена, договорившись о том, что он очень плодотворно поработает над своим физическим состоянием. У Фрэйзера есть всё для того, чтобы стать игроком высокого уровня – талант, габариты, бросок, интеллект, видение площадки. Недаром американский защитник вошел в пятёрку лучших по передачам в Лиге чемпионов. Если он выполнит всё то, что мы заложили ему в программу, и прилично добавит в физике, то в следующем сезоне увидим на паркете нового Фрэйзера», – цитирует Родионова официальный сайт клуба.