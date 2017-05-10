Коби Брайант: был рад помочь Айзее Томасу, как однажды Майкл Джордан помог мне

Бывшая суперзвезда НБА Коби Брайант с радостью готов делиться опытом с действующими игроками.

«Во время плей-офф я неоднократно беседовал с Айзеей Томасом. А также разговаривал с Кайри Ирвингом, Джеймсом Харденом, Расселлом Уэстбруком и Гордоном Хэйвордом.

С Томасом у нас был концептуальный урок, как нужно разбирать видеозаписи. На что обращать внимание? Что делать, когда против тебя особенно плотно защищаются?

Я был рад помочь Айзее. У него хватило смелости позвонить мне. А я лишь поступил так же, как однажды со мной Майкл Джордан.

Ко мне может обратиться каждый. Я – как открытая книга», – цитирует Брайанта ESPN.