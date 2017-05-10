Д'Антони: я покинул «Нью-Йорк» после ультиматума Энтони

Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Майк Д'Антони рассказал, как он уходил из команды «Нью-Йорк Никс» в марте 2012 года. В интервью ESPN специалист признался, что покинул «Никс» после того, как лидер «Нью-Йорка» Кармело Энтони сказал руководству клуба, что им «нужно выбирать между ним и Д'Антони».

На данный момент «Хьюстон» под руководством Д'Антони борется за выход в финал Западной конференции с «Сан-Антонио». Счёт в серии 3-2 в пользу «Спёрс». Следующий матч серии плей-офф между этими командами состоится 12 мая в Хьюстоне.