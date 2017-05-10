А.Томас: отношусь к пятому матчу с «Вашингтоном» как к самому важному в жизни

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Айзея Томас назвал пятый матч серии с «Вашинтон Уизардс» самым важным в своей карьере. После четырёх игр счёт в серии 2-2.

«Я подхожу к этому как к матчу, в котором мы обязаны побеждать. Отношусь как к самому важному матчу в моей жизни. Надеюсь, все остальные относятся к нему так же.

Я знаю, что должен играть, держа ногу на педали газа. Знаю, что не имею права её снимать. И если я сделаю это, мои партнёры последуют за мной. Я буду готов к пятому матчу", — приводит слова Томаса ESPN.